L’azione di prossimità dell’Arma e la vicinanza al cittadino, si esplica anche attraverso i carabinieri impegnati ogni giorno, durante la stagione invernale, nel controllo delle piste per garantire la sicurezza sulla neve, nel noto comprensorio di Gambarie d’Aspromonte, meta frequentata da migliaia di turisti, dove già da diverse settimane sono stati rinforzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria i servizi di controllo, perlustrazione e vigilanza del territorio.

Il dispositivo operativo, per tutto il periodo invernale, ha l’obiettivo di garantire il controllo della circolazione stradale nelle maggiori arterie, la presenza di pattuglie in prossimità delle piste da sci, nella piazza Mangeruca e delle aree parcheggio dei veicoli con l’impiego di personale qualificato per l’assolvimento dei compiti specialistici di vigilanza, sicurezza e soccorso sulle piste di sci e sulle vie escursionistiche più importanti.

Lo scopo, pertanto, è quello di rendere l’intervento dell’Arma sempre più aderente ai bisogni dei cittadini, garantendo nel contempo le attività recettive presenti sul territorio, soprattutto nei fine settimana anche al fine di evitare comportamenti poco corretti che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone presenti, e permettere così di apprezzare al meglio l’ospitalità, la varietà e la spontaneità che la splendida località di Gambarie può offrire.

Il servizio di controllo del territorio degli equipaggi dell’Arma è inoltre integrato dal Comando Stazione Carabinieri Parco Gambarie, situato alle pendici del comprensorio ricreativo, che rappresenta il punto di polizia di prossimità per il cittadino.