Domani 19 gennaio 2023, alle ore 11.00, in Reggio Calabria, presso la caserma “Fava e Garofalo”, sede della Scuola Allievi Carabinieri, alla presenza del Prefetto, Dott.

Massimo Mariani, e del Procuratore Capo della Repubblica di Reggio Calabria, Dott.

Giovanni Bombardieri, nonchè delle massime Autorità Civili, Militari e Religiose provinciali e cittadine, il Comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, Generale di Brigata Vincenzo Molinese, unitamente al Comandante del Gruppo Carabinieri T.P.C. di Roma, Tenente Colonnello Andrea Ilari, ed al Comandante del Nucleo Carabinieri T.P.C. di Cosenza, Tenente Giacomo Geloso, restituirà ai legittimi proprietari quattro preziosi dipinti ad olio su tela e tre statuette bronzee, trafugati nel Lazio, nelle Marche, in Piemonte e in Emilia

Romagna tra il 1979 ed il 2017.