Erano le ore 04,15 del mattino del 19 ottobre 2021 quando, approfittando del buio, un malvivente ha forzato la porta d’ingresso di una palazzina del centro di Pizzo e si è introdotto all’interno della stessa. Proprio il rumore dell’irruenta ricerca di beni di valore e contanti ha svegliato il malcapitato inquilino che ha lanciato l’allarme. L’intruso dunque è fuggito repentinamente, lasciando l’intera abitazione a soqquadro.

I Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia prontamente intervenuti sulla scena, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo, hanno raccolto ogni elemento utile, acquisito i sistemi di sorveglianza limitrofi ed analizzato tutti gli spostamenti nel centro abitato e incrociando i dati a disposizione hanno riconosciuto l’autore del tentato furto, peraltro a loro già noto per pregresse vicende.

Arriva così una prima risposta dopo la serie di furti in abitazione che ha bersagliato proprio la cittadina di Pizzo nel recente passato. I Carabinieri già da tempo hanno intensificato i controlli per impedire una recrudescenza del fenomeno.