“Apprendiamo con soddisfazione, che il nuovo presidente dell’Hospice Via delle stelle è il dott. Enzo Nociti e ci congratuliamo con lui, per avere raccolto con entusiasmo il testimone dal dott. Trapani Lombardo, perché siamo convinti delle sue doti non comuni umane e professionali”.

A dichiararlo è il coordinatore provinciale di Italia al Centro Massimo Ripepi, che mette l’accento sulla recente nomina del dott. Nociti, professionista di spicco nel settore medico ospedaliero.

“Siamo certi, che Nociti proseguirà nella meritoria opera iniziata tanti anni fa in mezzo a mille difficoltà, relativamente ad una struttura di cui la comunità reggina sente il bisogno e che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per famiglie e degenti; la sensibilità, la competenza e la dedizione del dott. Nociti apporterà ulteriore dignità all’Hospice e ai suoi ospiti così fragili.

La struttura in questione, infatti, – continua Ripepi, è un pilastro fondamentale e funzionale dell’ambito sanitario di cui si avvale la città. E’ ulteriore dimostrazione che Reggio sa prendersi cura dei suoi malati con competenza e delicatezza, accompagnandoli nei momenti più delicati e complessi. Pertanto ringraziamo Enzo Nociti per aver accettato questo delicato compito e auguriamo a lui e ai suoi collaboratori che già prestano la loro opera con indefesso impegno, di riuscire a perseguire, in continuità, con gli obiettivi dettati dai suoi predecessori.