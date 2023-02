Half Moon è una nuova disciplina sportiva nata nel 2008 e ideata dal prof. Fabio Salvatore Bava, originario di Spadola (VV), docente di Scienze Motorie e Manager Sportivo. Il suddetto sport è stato visionato dal presidente del Centro Nazionale Sportivo Libertas dott. Andrea Pantano il quale ha nominato il prof. Bava (già vice direttore della Scuola Regionale dello Sport Libertas Calabria) referente nazionale, appunto, di Half Moon.

Si tratta per l’esattezza di un gioco multidisciplinare che da regolamento è costituito dalla fusione di parti tecniche di 7 sport già esistenti (calcio, pallavolo, pallamano, pallacanestro, rugby, hockey e didgeball). Il doppio terreno di gioco è (misure variabili), costituito da 19 reparti in totale ed è stato disegnato usando i colori olimpici e le 2 porte denominate tunnel hanno caratteristiche tecniche che si incastrano perfettamente nella dinamica del gioco. Si gioca con un minimo di 6 giocatori per squadra. Uso regolamentare di 4 cronometri varianti in base alla dimensione del terreno di gioco. Applicazione del fuorigioco. Rotazione ruoli dei giocatori. Applicazione multisport.

Il gioco viene attualmente praticato dagli alunni di diverse Scuole Secondarie di I° e II° Grado.