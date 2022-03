Facendo seguito alla manifestazione svoltasi lo scorso sabato 5 marzo, che ha inteso sensibilizzare la popolazione palmese riguardo le tristi vicende che stanno affliggendo la popolazione ucraina, l’Amministrazione comunale e la consulta giovanile della Città di Palmi hanno inteso organizzare una giornata di riflessione insieme agli organismi consultivi della Città di Palmi, tra cui il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, per far sentire la voce degli studenti palmesi. Tale evento sarà occasione di confronto e dibattito sulla drammatica situazione umanitaria, con interventi da parte degli studenti. La manifestazione si terrà sabato 12 marzo alle ore 11 presso Piazza Municipio (in caso di eventi atmosferici avversi la manifestazione si svolgerà presso la Sala consiliare “Domenico Antonio Cardone)