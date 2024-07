Gruppo Mangia’s, a Palermo una festa per annunciare un’estate di eventi

PALERMO (ITALPRESS) – Una grande location per un grande appuntamento: “Il Festino” è l’evento organizzato dal Gruppo Mangia’s nello storico Palazzo Asmundo di Palermo, celebre per la sua vista esclusiva sulla Cattedrale. In occasione del 400° anniversario del Festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo, un evento per presentare e introdurre l’estate di appuntamenti promossi da Mangia’s Resort.

Un’estate nella quale Mangia’s Resorts propone attività che spaziano dal Taste Experience a Musica e Dinner Show, fino a eventi sportivi di alto livello aperti anche ad un pubblico esterno.

I Mangia’s Resorts si aprono al mondo diventando location per eventi aperti al pubblico.

Mangia’s Torre del Barone Resort & SPA, Mangia’s Brucoli, Sicily, Mangia’s Favignana Resort, Mangia’s Pollina Resort e Mangiàs Selinunte Resort in Sicilia insieme a Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton in Sardegna, “sono pronti a trasformare l’estate in un’esperienza indimenticabile”, si legge in una nota.

La serata Mangia’s La Dolce Vita rievoca il made in Italy con un tuffo nel passato della Dolce Vita tra finger food, drink, stile, design, colori, suoni, ballando accompagnati dalla colonna sonora delle hit della musica italiana, scelte con vivacità da un DJ coinvolgente. Le strutture di Santa Teresa, Pollina, Favignana e Torre del Barone con le loro viste mozzafiato e gli ampi spazi esterni, sono i luoghi ideali per questa esperienza.

La serata Mangia’s Magic Sicily a Torre del Barone, Pollina e Brucoli e a Mangia’s Favignana Resort porterà gli ospiti alla scoperta della Sicilia, con una cena tradizionale accompagnata da giocolieri, musicisti e infine un DJ set.

Un melting pot di identità e tradizioni arabe, spagnole, gitane, per momenti colorati e pieni di sapori in un’atmosfera unica alla scoperta delle meraviglie dell’isola.

L’evento è aperto anche agli ospiti più piccoli che usufruiranno di un ingresso scontato del 50%.

C’è anche il DJ set con musica d’atmosfera al tramonto nei punti più panoramici dei Resort Mangia. Le strutture a Brucoli, Torre del Barone, Pollina, Favignana e Selinunte in Sicilia e a Santa Teresa in Sardegna, salutano il calar del sole con il Mangia’s Sunset Wave nelle serate di giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 1° giugno al 30 settembre dalle 19:00 alle 21.30.

Le stesse strutture danno il benvenuto alla notte con il Mangia’s Sunset Ritual ogni venerdì, sabato e domenica dal 1° giugno al 30 settembre e l’atmosfera continua col Mangia’s Moonlight Piano.

Altra proposta è Post Office, pianobar con cena e DJ set di Pollina (13/7) e Favignana (17/8)

Una serata di musica live suonata dai chitarristi che hanno scritto la storia della musica italiana è la regina del Mangiàs Rock on the Beach: Federico Poggipollini (chitarrista di Ligabue – Litfiba), Riccardo Onori (chitarrista di Jovanotti), Rick Portera (chitarrista di Dalla), Giuseppe Scarpato (chitarrista di Bennato), Rigo Righetti (bassista di Ligabue), Robi Pelati (batterista di Ligabue) saranno i protagonisti delle serate a Brucoli (19/7), Pollina (21/7) e Favignana (26/7).

Dal 23 al 25 luglio Nick The Night Fly di Radio Montecarlo presenterà cinque giornate dedicate ad un viaggio nella musica leggera senza precedenti nella cornice del Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection e del Teatro Antico di Taormina. Ogni serata suonerà un artista diverso.

“Taste Experience” è un viaggio tra sapori, colori e ingredienti per gli ospiti dei Mangia’s Resort in Sicilia: dalle cene a quattro mani in cui si cimenteranno guest chef insieme agli executive chef dei resort, fino a show cooking con Giusina in Cucina.

Wine Sicily in particolare è una realtà nata quattro anni fa che coinvolge 40 cantine ed è finalizzata a promuovere il patrimonio vitivinicolo locale. Un’opportunità che verrà offerta nel periodo estivo dalle strutture di Mangiàs Brucoli (26/6), Mangia’s Torre del Barone Resort & SPA (4/7), Mangia’s Favignana Resort (22/8) e Mangia’s Pollina Resort (28/8).

Attività sportive di alto livello aspettano gli ospiti delle strutture Mangia’s e sono aperte a sportivi appassionati esterni.

Il Sicilia Padel Tour si conclude con il Master finale sabato 13 luglio al Mangiàs Torre del Barone Resort & Spa di Sciacca sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia.

Ideato da Mangia’s, inoltre, il Mangia’s Padel Cup a Sciacca è un circuito di manifestazioni di padel che unisce sport e life style, volto a valorizzare i club partner che da anni si fanno promotori di competizioni all’interno dei Resort, organizzando una Grand Finale a Sciaccamare nel weekend 27/29 settembre 2024.

Tre giornate di sport mirano alla condivisione della passione e all’esperienza legata a questa attività, attraverso una competizione regolarizzata da un arbitro federale della FIT, con M-Club Alicudi partner della manifestazione.

Ancora, la seconda edizione del Mangiàs Triathlon Sicily, inserita nel calendario della Federazione Italiana Triathlon, si svolgerà a Sciaccamare il 27 ottobre 2024.

La gara aperta a tutti gli atleti iscritti alla Fitri, su distanza Sprint, si svolge all’interno dello straordinario Parco del comprensorio Sciaccamare, con partenza e arrivo da M-Club Alicudi, un luogo deputato a diventare un punto di riferimento del triathlon nazionale per le caratteristiche e le condizioni climatiche favorevoli. L’evento, organizzato in partnership con un’associazione sportiva affiliata alla Fitri e riconosciuta dal CONI, ha come ulteriore hotel partner il Mangia’s Torre del Barone Resort &Spa di Sciacca (AG).

– Foto www.mangias.com –

(ITALPRESS).