Green pass, Franceschini “Aumentare la capienza di cinema e teatri”

ROMA (ITALPRESS) – “Vi chiedo di valutare la possibilità di regolare l’accesso a cinema, teatri e sale da concerto e la partecipazione a spettacoli dal vivo prevedendo, per gli spettatori, il requisito del possesso di “green pass” valido e, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina per la durata dell’evento, di considerare altresì la possibilità di rivedere le misure di distanziamento interpersonale, consentendo un più ampio uso delle capienze degli spazi”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e al ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui viene citato espressamente l’ordine del giorno a prima firma Nitti, approvato oggi dal Governo, che impegna l’esecutivo “a valutare, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica, gli effetti applicativi anche al fine di prevedere attraverso successive iniziative normative, con l’adozione del green pass, il superamento dell’attuale contingentamento delle capienze per gli spettacolo sia all’aperto che al chiuso fino al 100% delle capienze”.

