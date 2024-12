Grazie all’impegno di Fratelli d’Italia ottenuti importanti risultati

per i lavoratori portuali di Gioia Tauro e per gli ex dipendenti Abramo C.C.

La Camera dei Deputati ha approvato l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia, per impegnare il Governo a rinnovare i contratti delle agenzie di somministrazione del lavoro portuale di Taranto, Cagliari e Gioia Tauro nei prossimi provvedimenti legislativi, con la copertura economica già garantita dal Ministero del Lavoro grazie all’impegno del Ministro Calderone.

Questo importante provvedimento interessa i principali centri portuali strategici italiani, tra cui Gioia Tauro, e rappresenta un passo fondamentale per garantire continuità occupazionale ai lavoratori del settore. Il risultato è il frutto dell’impegno istituzionale che ha coinvolto, tra gli altri, il nostro vice Capogruppo alla Camera dei Deputati On. Alfredo Antoniozzi, firmatario dell’ordine del giorno.

Altro importante risultato era stato raggiunto nei giorni scorsi grazie anche all’impegno della deputazione calabrese di Fratelli d’Italia, con la definizione positiva della vertenza Abramo Customer Care che che coinvolgeva un migliaio di lavoratori a rischio licenziamento, nella quale hanno fornito un contributo determinante il Vice Presidente Filippo Pietropaolo e l’Assessore al Lavoro Giovanni Calabrese.

A nome della Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria esprimo viva soddisfazione e apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto, evidenziando l’importanza di una sinergia istituzionale che si traduce in azioni concrete e tangibili a favore del mondo del lavoro, in modo particolare nel nostro territorio.

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia RC

Dott. Bruno Squillaci