DI CLEMENTE CORVO

Giovedì 12 MAGGIO, sesta tappa del centocinquesimo GIRO D’ITALIA , che si svolge interamente in Calabria, Palmi – Scalea “Riviera dei Cedri”. La meravigliosa, spietata, affascinante meteora di vita che è il GIRO D’ITALIA , quel grande affresco Popolare che è lo sport del ciclismo ritorna finalmente in Calabria. Andare a vedere il ciclismo è una cosa che se ci pensi non ci credi. Stai sul bordo di una strada, aspetti aspetti, poi ad un certo punto arrivano, come una ventata colorata, i ciclisti, e ti strisciano negli occhi. Se non sei su una montagna è una faccenda di 30 secondi. Hai il tempo di dire arrivano e già lì vedi di schiena. Vabbè che è gratis, ma, ammettere che è uno spettacolo paradossale. Eppure strade piene di gente quando i ciclisti passano, paesi interi usciti di casa a vedere, plaid sull’erba, thermos, radioline, giacche a vento e la rosea aperta alle pagine giuste leggere i numeri di ciclisti e sapere chi erano. Una festa particolarmente importante, è una tappa del GIRO D’ITALIA nella nostra provincia, ed in modo particolare nella nostra piana di GIOIA TAURO, o addirittura nella stessa Città della Piana. Infatti, da noi una gara del GIRO D’ITALIA non si limita a quei pochi attimi che racchiudono il passaggio dei ciclisti transitare sulle nostre strade, ma è un vero tocco estetico, un ritorno al decoro paesaggistico, un ritorno all’ordinaria amministrazione. Infatti, percorrendo in macchina l’itinerario che va da Palmi a Scalea e soffermandoci specialmente nel tratto della Piana, sembra essere fuori dal mondo, uno spettacolo fantascientifico, fuori assolutamente e purtroppo dalla nostra vita quotidiana. Tratti di strada dove erano presenti da mesi voragini, completamente asfaltate, le erbacce che restringevano notevolmente le carreggiate completamente pulite, strade pulite con spazzatrici, aiole ripristinate ed abbellite con fiori e tante altre positività, tutte fatte nello spazio di pochi giorni, per far transitare in piena sicurezza il giro e per dare dimostrazione di decoro a tutti gli spettatori in mondovisione. Grazie ai componenti, a tutti gli addetti e a tutto il GIRO D’ITALIA , per aver scelto questa tappa. Anzi, Peccato, che nella nostra città di Gioia Tauro il giro si è trovato a transitare solo sulla SS 118, avrebbe potuto percorrere qualche strada in più come la via Roma, ne avrebbe beneficiato ulteriormente la Città. Il GIRO D’ITALIA, ci vorrebbe ogni anno nella nostra bellissima zona, che in questo momento ha evidenziato le bellezze naturalistiche del territorio. Viste queste immagini attuali, relative alle strade, alle carreggiate liberate dalla vegetazione, alla pulizia ed alle tante positività, che non sono altro che ordinaria amministrazione, che tra l’altro sono stati effettuati in pochi giorni, ci si domanda: Come mai tutto ciò non lo si riesce a vedere durante un’intera legislatura amministrativa? È tanto difficile? Tanto impegnativo? Sarebbe veramente opportuno memorizzare questi momenti e farne tesoro, perché la nostra terra bellissima merita rispetto, per come meritano rispetto i cittadini che eleggono i vari amministratori. Grazie al GIRO D ‘ ITALIA. Sappiate che questa vostra TAPPA, sulle nostre strade resterà impressa nelle mente di tutti, non solo per il vostro grandissimo spettacolo, ma per quanto di positivo ci avete LASCIATO in dono