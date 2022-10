“Appreso quanto continua a verificarsi nei Consorzi di Bonifica calabresi ed in particolar modo in quello dello Ionio Cosentino, dove i lavoratori avanzano addirittura mensilità salariali, ritengo che qualcuno dovrebbe darci delle scuse, ma che – soprattutto – è arrivato il momento di tutelare realmente i dipendenti degli enti consortili”. Lo afferma Graziano Di Natale, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria e promotore di una proposta sul riordino dei consorzi di bonifica in Calabria. “È il momento delle scelte coraggiose -prosegue- La Regione Calabria deve esercitare i poteri di controllo, e deve innanzitutto commissariare i consorzi strutturalmente deficitari”.

L’esponente politico dichiara infatti: “La Regione promuovendo l’approvazione della proposta di legge che prevede la riorganizzazione e la riduzione degli enti, tutelerà i dipendenti e ridurrà gli sprechi. Non comprendo i motivi di tale stallo.

Solo così si potrà porre fine ad una scellerata amministrazione delle risorse pubbliche”. Infine una considerazione: “Le dichiarazioni dell’assessore Gianluca Gallo vanno nella giusta direzione, ma – conclude – alle parole devono seguire i fatti, senza utilizzare soluzioni tampone”.