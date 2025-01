“La Città di Paola è in queste ore attraversata da una bufera di vento che sta causando notevoli danni e mettendo in pericolo i cittadini.

L’Amministrazione Comunale, del cui operato ne discuteremo passata la tempesta, non può da sola fronteggiare l’emergenza ecco perché è necessario che la Regione Calabria, attraverso il sistema della Protezione Civile, venga in soccorso ai cittadini per garantire la sicurezza atteso che in serata le condizioni metereologocbe potrebbero peggiorare”.

Graziano Di Natale, già consigliere regionale della Calabria, fa appello al Presidente Occhiuto per la grave situazione venutasi a creare a Paola, in seguito al forte vento che in questi giorni sta colpendo la località tirrenica. Alberi caduti, abitazioni isolate, esercizi commerciali danneggiati, strade bloccate da frane. Danni si sono registrati anche all’ospedale San Francesco di Paola. ”Auspico- conclude Di Natale- che la regione interverrà quanto prima al fine di mettere al sicuro la popolazione”.