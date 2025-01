Grave incidente alle porte di Vibo Valentia. Il sinistro è avvenuto in zona Aeroporto, vicino lo svincolo per Cessaniti, sulla strada in direzione Filandari. Scontro frontale tra un furgone e un mezzo della nettezza urbana. Coinvolti entrambi gli autisti, entrambi rimasti feriti per cui si è reso necessario l’intervento dei soccorsi. In particolare, per uno dei due autisti, estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco, è dovuto intervenire l’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Catanzaro. L’altro autista coinvolto è stato portato allo Jazzolino di Vibo Valentia in codice rosso, dopo l’intervento del Pet 1 e Pet 2 del SUEM 118. L’incidente, per cui sono ancora da accertare le dinamiche, è avvenuto verso le 11 di stamattina. Sul posto, oltre a Vigili del fuoco e 118, anche le forze dell’ordine.