Un gravissimo incidente in motocross questa mattina alla “Ciambra” di Gioia Tauro, un ragazzo che avrebbe perslo il controllo della sua moto, è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza al GOM di Reggio Calabria con l’elisoccorso. Il giovane si trova attualmente in prognosi riservata e sembra in condizioni critiche.