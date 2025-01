Un gravissimo atto vandalico si è consumato contro la portavoce del Comitato per la tutela della salute, Marisa Valensise a Polistena, dove è stata danneggiata la propria auto con sfregi molto probabilmente da “delinquenti” muniti di un oggetto appuntito.

Marisa Valensise in questi ultimi anni sta portando avanti una battaglia di civiltà ed onestà nella gestione della meritocrazia all’interno dell’Ospedale di Polistena. Una battaglia per difendere i migliori. La sanità pubblica in questi ultimi periodi è al centro di un malessere generale.

Il comitato per la tutela della salute nato due anni addietro dopo la morte del povero Gervasio e Marisa Valensise si è contraddistinta nell’aver difeso la Cardiologia di Polistena e la cardiostimolazione insieme al nostro direttore Longo nella battaglia legale per la difesa dell’ospedale.

C’è da sottolineare che Marisa Valensise non ha mai subito atti intimidatori in precedenza.

A Marisa Valensise va tutta la nostra solidarietà e vicinanza oltre a ribadire che siamo al suo fianco e al contempo facciamo un appello alla forze dell’ordine di individuare i delinquenti che hanno perpetrato questo gesto esecrabile e indegno.