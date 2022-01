Lettera del segretario territoriale Nicola Simone della Uil – Fpl RC

“Scrivente O.S. con più note aveva evidenziato al commissario straordinario dell’ASP di RC dott- Scaffidi , la grave situazione in cui versa l’U.O. di Ortopedia del PO di Polistena per carenza cronica di personale , situazione evidenziata anche attraverso una denuncia alle Procure di RC e di Palmi .

Ad oggi nessun miglioramento è stato apportato, anzi, visti i pensionamenti, le inabilità , ecc la situazione è peggiorata notevolmente con grave pregiudizio sia per l’utenza che per i pochi dipendenti ivi operanti i quali con grande responsabilità e abnegazione riescono a garantire il servizio anche con una sola unità infermieristica per turno .

Considerato che il Commissario Scaffidi non ha inteso e non intende risolvere il grave problema di che trattasi, la scrivente O.S. invita le SS.LL. ad intervenire con i propri mezzi per la soluzione definitiva di detto problema, anche al fine di evitare che le SS.LL. possono essere considerate complici dello sfascio inarrestabile nell’ASP RC.

Si allegano alla presente nostre note nn. 91 del 31.5.2021 – 93 del 4.6.2021- e 97 del 18.6 2021

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.”

Il Segretario Territoriale Uil

Nicola Simone