A seguito di una recente, grave intimidazione subita dal sindaco Antonio Ammirati, da Antonio Scavelli, responsabile in municipio del settore Affari generali, e da altri amministratori locali, a Cotronei (Kr) è stato fissato per il prossimo martedì 17 settembre, alle ore 17, un Consiglio comunale aperto per discutere dell’accaduto e condannare la violenza contro le istituzioni. Alla seduta parteciperanno i sindaci della provincia di Crotone e altri rappresentanti istituzionali. Nei giorni scorsi, per aver difeso il primato della legge nella definizione di un appalto pubblico, Ammirati e Scavelli avevano subito minacce e aggressioni, puntualmente riportate alle autorità competenti. «Al dirigente Antonio Scavelli – dichiara il sindaco Ammirati – rivolgo la mia solidarietà e vicinanza, così come a tutti gli amministratori toccati da questo episodio. Nessuno può pensare di ergersi al di sopra della legge. La comunità di Cotronei ha sempre respinto ogni forma di prevaricazione e condizionamento, in virtù della propria storia di civiltà e democrazia. Perciò continuerà a farlo a testa alta». «Noi sindaci affrontiamo ogni giorno grandi difficoltà nell’interesse pubblico, ma non ci sentiamo da soli, certi – conclude il primo cittadino di Cotronei – della presenza e della vigilanza dello Stato».