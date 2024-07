Un grave incidente stradale è avvenuto la notte scorsa a Paola che stando alle prime ricostruzioni una ragazza di appena sedici anni si trovava a bordo della sua auto, una minicar, quando è finita nel letto del fiume in via Sottopromintesta. Insieme a lei anche un amico che è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave. I due sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118: il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Paola, mentre la giovane conducente, per i traumi riportati alla testa, è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato i due giovani, estraendoli dall’auto. Sul caso indagano le forze dell’ordine per capire la dinamica dell’incidente.