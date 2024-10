La FenealUil Calabria esprime profonda preoccupazione per il grave incendio divampato nel cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide. Questo episodio, caratterizzato da fiamme alte e una densa colonna di fumo nero, rappresenta un fatto di estrema gravità che solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori impegnati nel progetto.

È prioritario per noi ottenere una verifica puntuale delle dinamiche e delle responsabilità dell’accaduto. Richiediamo con forza un’indagine approfondita per accertare se l’incidente sia riconducibile a carenze nella conservazione dei materiali o nella vigilanza interna al cantiere. Il diritto alla sicurezza dei nostri lavoratori non può essere in alcun modo compromesso, e FenealUil Calabria sarà in prima linea per garantirlo.

Il cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide riveste un’importanza strategica per la nostra regione, e non possiamo permetterci il rischio di rallentamenti o, peggio ancora, il blocco dei lavori. Questo presidio ospedaliero è fondamentale per la sanità pubblica calabrese e per il benessere dei cittadini, e pertanto deve essere tutelato con la massima attenzione e trasparenza.

La FenealUil Calabria vigilerà costantemente sull’andamento delle indagini, affinché siano garantite tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere i lavoratori e garantire il regolare proseguimento delle attività nel cantiere.

Giacomo Maccarone

Segretario generale

FenealUil Calabria