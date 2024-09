Grandi Eccellenze al “Premio Calabria-America” a Taurianova (Rc) Capitale nazionale del libro

Di Fameli Foti Rosa

Martedì 3 settembre 2024 alle 21.30 si è svolto a Taurianova (Rc), il “Premio Calabria-America”, presentato dal giornalista, e condirettore artistico di Taurianova capitale italiana del libro, il giornalista Piero Muscari. Oramai giunta alla XXVI° edizione, sul palco l’ ideatore e promotore del Premio, il maestro Mimmo Morogallo, nonché Presidente del Centro d’Arte e Cultura “Bruzio” di Gioia Tauro. Manifestazione ponte culturale tra Calabria e America. Un riconoscimento al merito delle più significative espressioni professionali dei calabresi in Italia e all’estero. La cerimonia di premiazione si è svolta in Piazza Macrì, difronte al Duomo di Taurianova(Rc). In presenza del Sindaco della città Roy Biasi, dell’assessore alla cultura Maria Fedele, e dell’assessore al turismo Massimo Grimaldi, e l’amministrazione comunale tutta. Sono state premiate le eccellenze calabresi, che si sono particolarmente distinte nel mondo del lavoro, cultura, medicina, giornalismo, spettacolo, e impresa. Il tutto guidato dallo storico giornalista della RAI Pietro Melia, presidente di giuria:《 la Calabria che vogliamo, la Calabria che merita 》. Il Premio Calabria-America, presieduto da Carmelo Carabetta, dall’assessore Massimo Grimaldi (eventi promozione e turismo) e assessore Maria Fedele( cultura e politiche giovanili) soddisfatta del traguardo raggiunto: «Un Premio che celebra la Calabria e i calabresi. La Calabria onesta, leale e che lavora . Persone che sono riuscite a distinguersi e che hanno contribuito in modo determinante, allo sviluppo economico e sociale del paese che li ha accolti, senza mai dimenticare le loro radici, l’Italia e la Calabria》. Premio alla Carriera Calabria-America a Santo Strati, direttore di Calabria Live consegnato da Pietro Melia. Santo Strati ha sottolineato quanto sia attuale il tema dell’emigrazione. I calabresi abbandonano la propria terra :《Oggi come tanto tempo fa, l’emigrazione è un tema prioritario e appartiene alle nuove generazioni. Si parte non più con la valigia di cartone, ma con il trolley. Oramai i nostri figli sanno le lingue, sanno come muoversi nel mondo. La Calabria che non sapeva parlare, oggi si è evoluta ed è cambiata. Oggi grida a gran voce le sue rivendicazioni》. Strati osserva questa Calabria che emigra, una Calabria che strappa i suoi figli migliori e li cede all’estero, e difficilmente ritorna. Una ricca lista di eccellenze hanno dato lustro a Taurianova, durante il galà del Premio Calabria America. Sono stati premiati: Nik Scali, di Sidney (Australia), industriale, Matteo Muià, di Toronto (Canada), specialista in Marketing, Maurizio Insardà, giornalista sportivo, il M° Cettina Nicolosi, direttore d’orchestra, musicista e Presidente del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, Nuccio Caffo, l’imprenditore noto per le distillerie e per l’Amaro del Capo, il dott. Luigi Bonavina, responsabile dell’Unità di Chirurgia generale Universitaria e del Centro Esofago presso l’IRCCS Policlinico San Donato (MI), il saggista Santo Strati, giornalista e direttore di Calabria-Live e il M° Calabrese docente del Conservatorio F.Cilea di Reggio Calabria. Quest’ultimo ha allietato la serata con intermezzi musicali al pianoforte, con il tenore Stefano Gagliardi e il soprano Cristina Alviano. I brani eseguiti piano e voce: Il canto degli italiani, Dolce sentire ( liturgia S.Francesco d’Assisi), O sole mio ,brano napoletano conosciuto in tutto il mondo. È stato eseguito l’inno nazionale “Il Canto degli Italiani “ anche noto come “Fratelli d’Italia” che rappresenta il tricolore, la Repubblica. L’Italia, terra di maestranze e personalità eccellenti, note per le loro straordinarie capacità in tutto il Mondo. La serata si è conclusa con foto di rito e mazzi di girasole per le signore. La capitale del libro Taurianova non si ferma; sono stati confermati altri eventi importanti in onore dei festeggiamenti di Maria Santissima della Montagna dal 7 al 10 settembre 2024: il 7 settembre Jack Alviano “Sulle Orme di Rino Gaetano”, l’8 settembre il concerto della Fanfara del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, il 9 settembre il Gran Galà dei Miracoli, presenta Miriam Sorace e Michel Dessì, noto giornalista mediaset. A seguire sempre il 9 settembre , Cosimo Papandrea in concerto. Il 10 Settembre ore 22:00 si terrà il concerto conclusivo dei festeggiamenti, con la nota cantante lucana Arisa .