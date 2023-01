La bellezza della che ha un grande potere sugli uomini, una melodia che ripercorre momenti in cui ci porta avanti nel tempo, ma contemporaneamente proviamo nostalgie, ricordi e anche qualche bella speranza. Sono stati questi gli ingredienti che hanno accompagnato ieri sera la “Corale Tau – Padre Alessandro Nardi” a Taurianova, nel XXIX concerto di Natale dedicato all’indimenticabile Padre Alessandro Nardi in occasione dell’undicesimo anniversario della sua scomparsa. Un uomo di Dio che ha lasciato ancora un grande vuoto nella comunità taurianovese e in chi l’ha conosciuto.

Un folto pubblico delle grandi occasioni per una grande chiusura delle festività natalizie ha coronato la magistrale esibizione dei componenti del coro diretti dal maestro Michele Tettè, dagli “Angeli nelle campagne” al “Cantico delle creature” fino alla raccolta di Canti Natalizi. Presenta alla manifestazione anche l’Amministrazione Comunale che ha patrocinato l’evento.

Un insieme di emozioni che dureranno del tempo così come la Corale Tau, longeva da 29 anni, una vera e preziosa realtà della città di Taurianova che va non solo ammirata, ma anche sostenuta per i grandi sforzi che fa regalando le emozioni della musica come disse il grande Bach, “aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori!”.

Programma e Corale Tau

(GiLar)