Venerdi 13 novembre scorso è giunto a conclusione, con grande successo, il primo corso di formazione distrettuale per giovane Curatore Fallimentare organizzato dalle tre sezioni Aiga di Locri, Palmi e Reggio Calabria in sinergia con Edicom. Il corso di formazione, fortemente voluto dai Presidenti delle tre sezioni Aiga, gli avvocati Antonella Fabiola Chirico, Davide Barberi e Vincenzo Barca è stato strutturato in 12 moduli formativi di tre ore ciascuno e si è svolto in modalità telematica su Zoom Conference, grazie all’impegno di un qualificato, competente e professionale corpo docente formato dalla Dott.ssa Tiziana Drago, magistrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, gli avvocati Maria Martino, Costantino Belvedere e Leo Stilo, il notaio Francesco Paderni, la dott.ssa commercialista Francesca Serafino ed il responsabile Edicom dott. Antonio Sgrò.

Massiccia la partecipazione dei partecipanti, che hanno apprezzato la dinamicità ed il pragmatismo del taglio formativo che si è voluto dare al corso che per le sue peculiarità specializzanti è stato accreditato dalla Commissione Formazione Nazionale Aiga presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) dove ai numerosi avvocati partecipanti sono stati riconosciuti 20 (venti) crediti formativi.

Il coordinamento di tutte le attività poste in essere, per l’ottima riuscita dell’evento è stato affidato all’avv. Antonella Fabiola Chirico che unitamente ai colleghi Vincenzo Barca e Davide Barberi ad ogni incontro si sono occupati nello specifico di introdurre i relatori, nonché il tema oggetto della lezione, mentre la vicepresidente della sezione locrese e componente di giunta nazionale Aiga l’avv. Manuela Calautti si è adoperata in maniera eccellente a curare la regia e a fornire l’assistenza tecnica e informatica per tutti e dodici gli incontri formativi. Grande soddisfazione dunque per le tre sezioni Aiga reggine che ancora una volta in un periodo di difficoltà oggettive dovute soprattutto alle restrizioni di cui al Covid 19 non hanno rinunciato alla formazione, in questo caso grazie anche alla preziosa collaborazione di Edicom, hanno sfruttato persino il fermo professionale del lockdown facendo di necessità virtù. Numerose attività in cantiere pure per il 2021, il prossimo obiettivo comune, con finalità formative del triumvirato Aiga reggino, un altro evento di spessore, il corso di custode e professionista delegato alla vendita che partirà online da gennaio 2021.