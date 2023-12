È stato un grande successo di critica e di pubblico il presepe vivente allestito nei locali dell’ex Asilo “Pontalto” e organizzato dall’IC “Monteleone-Pascoli”. Tanta la gente a visitare l’allestimento natalizio dove i bambini che hanno partecipato affinché tutto diventasse magico e attraente sono stati i protagonisti assoluti.

Taurianova protagonista di uno straordinario evento natalizio, da ripetersi, dove sono stati premiati i tanti sacrifici di chi ha organizzato affinché tutto andasse per il meglio e che nei fatti ci è riuscito.

La dirigente scolastica Maria Concetta Muscolino ha voluto ringraziare per l’ottima riuscita dell’evento tutti con un post nella pagina social della Scuola, “Desidero porgere i miei più cari e sentiti ringraziamenti a tutto il Personale Docente delle classi terze e quinte della Scuola Primaria Monteleone. Con grande professionalità ed abnegazione e con spirito collaborativo con tutte le famiglie degli alunni siete riuscite ad organizzare un Presepe Vivente di altissimo livello. Il Presepe della “Partecipazione” che ha visto, ieri sera, partecipe tutta la Comunità di Taurianova. Un plauso a Voi tutte, care Docenti, che in un momento storico di grande crisi dei valori, siete riuscite a far comprendere agli alunni il significato delle tradizioni religiose, rendendoli protagonisti attivi e partecipi”, chiudendo con un “Grazie e sempre ad Maiora”.