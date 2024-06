La FIPSAS (Federazione Istituto Pesca Sport e Attività Subacquea), attiva dal 1942 nel territorio della Piana di Gioia Tauro e nell’intera Penisola italiana, su iniziativa promossa dall’istruttrice federale XAp Maria Grazia Vincelli, il 23 giugno ha indetto la Giornata del Fishing School, un evento formativo rivolto alle nuove generazioni per renderle consapevoli sull’importanza del rispetto verso la natura e di vivere in un ambiente sano e pulito. Un lavoro educativo corale e capillare svolto da esperti e qualificati, coordinato dalla supervisione di un quadro dirigenziale di assoluto valore (il presidente sez. prov. Antonio Debilio, il segretario Domenico Frattima, il vicesegretario Rocco Gullì), la parte organizzativa dell’evento è stata curata dalla ASD Barracuda di Laureana di Borrello, presidente Giovanni Tassone. Sono stati coinvolti bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, abili e diversamente abili, guidati dagli istruttori federali Francesco Marasco, Andrea Carelli, Mario Paonessa, Maria Grazia Vincelli, in attività formative mediante la raccolta di plastica, vetro, etc., l’utilizzo di laboratori di macroinvertebrati, una lavagna didattica magnetica per il riconoscimento di specie ittiche, una piscina gonfiabile, la tecnica di pesca Roubaisienne. Viva soddisfazione per l’iniziativa intrapresa è stata espressa dall’Amministrazione Comunale di San Ferdinando rappresentata dal sindaco Luca Gaetano e dal vicesindaco Ferdinando Scarfò. Quest’ultimo ha sottolineato come “il nostro Comune ha voluto patrocinare questa iniziativa nell’intento preminente di salvaguardare dalle cattive condotte il nostro territorio e fare opera di prevenzione. Noi genitori insieme ai nostri figli apprendiamo l’importanza di rispettare la nostra terra, i nostri ecosistemi, in quanto la nostra salute dipende molto dallo stato di salute del nostro ambiente. Insieme al WWF, con il quale abbiamo una convenzione, ci siamo fatti promotori di realizzare delle iniziative, a diversi livelli, che possono dare un nuovo volto al prezioso ecosistema rappresentato dalla foce del fiume Mesima in relazione ai suoi abitanti, preservandone la ricca biodiversità, senza per questo voler trascurare tutti gli altri aspetti connessi alla valorizzazione dell’area nei termini di una fruizione ecosostenibile del territorio. Auspichiamo che iniziative come quella di oggi continuino e trovino sempre più consenso tra la gente, noi come Amministrazione faremo sempre la nostra parte.” Anche l’istruttrice federale Maria Grazia Vincelli si dichiara entusiasta dell’iniziativa e si racconta in questi termini: “Pratico sport, in particolare la pesca, da atleta divento istruttrice federale e da qui nasce la mia voglia di far conoscere questo sport, affinché ne tragga beneficio il nostro territorio in tutti i suoi aspetti. Credo che il rinnovamento della società nasca sulla base di un lavoro preciso, ed ognuno di noi debba mettersi in gioco e dare il proprio contributo. L’evento di oggi ci fa comprendere che insegnare ai più piccoli su tematiche così importanti, diventa importante anche per la crescita di noi adulti e ci obbliga ad amare incondizionatamente il nostro ambiente. Tutelare il nostro ambiente è un discorso che riguarda la vita delle generazioni presenti e ci responsabilizza anche sul compito di consegnare un mondo sano e pulito alle generazioni future.”

Carmelo Priolo