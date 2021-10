Di Clemente Corvo

Ieri pomeriggio nella cittadina di Cinquefrondi, alla presenza di tantissima gente ha debuttato il circo Rinaldo Orfei. Non il solito circo ma uno spettacolo inedito, per la partecipazione di artisti di fama internazionale, premiati nei vari Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Un vero Festival del Circo a Cinquefrondi vicino alla Gicos, che presenterà i suoi spettacoli dal 22 al 25 ottobre, spettacoli sabato e domenica ore 17 e ore 19:30, lunedì unico spettacolo ore 17:30 visita allo zoo domenica dalle 10 alle 13. Lo spettacolo si articola con i seguenti numeri di fama internazionale : Clown Bazan, Pappagalli Miriam Zorzan, Verticali Bazan Sisters, Trinca Sirle Sabba, Famiglia Gartner Mano a Mano, Silvia Amighetti Cantante, Adamo Niemen Cani, Daiana Martini Laser Girl, Famiglia Gartner con i suoi tre elefanti premiati meritatamente al Festival Internazionale di Montecarlo. Massimo Teso Singh Vocalista, Michel Frank tecnico Audio Luci, Giordy Tayler Dario Martini produttori, direttore artistico Rinaldo Orfei. Oggi pomeriggio nello spettacolo delle ore 17, 00 sarà ospite d’onore il sindaco di Cinquefrondi avvocato Michele Conia, che porgerà il ringraziamento alla famiglia Martini – Orfei e a tutti i suoi artisti di fama internazionale per aver scelto la città da lui rappresentata, quale unica piazza di permanenza del circo nella piana di Gioia Tauro. Infatti il circo subito dopo si trasferirà a Reggio Calabria e successivamente al Forum di Palermo dal 19 novembre al 30 gennaio, dove trascorrerà le festività natalizie. Nell’occasione la direzione del circo Martini- Orfei ringrazia il sindaco di Cinquefrondi avvocato Michele Conia tutta la sua amministrazione per la disponibilità e tutta la cittadinanza di Cinquefrondi per la grande accoglienza ricevuta.