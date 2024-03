Di Angela Strano

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



Grande soddisfazione per il deliese Pietro Morfea all’indomani della sua partecipazione alla collettiva di Fotografia Contemporanea che si è svolta a Roma, presso la Galleria “Dantebus Margutta” , dal 29 febbraio all’11 di marzo scorsi. Morfea, artista fotografo, ha esposto la sua opera denominata “Scoglio dell’Ulivarella”, uno scatto trasferito su tela, come molti dei suoi lavori, con la tecnica della stampa a getto di inchiostro. “L’opera in mostra è una fotografia che si dipana tra il cielo e il mare della Costa Viola, il mare agitato in uno sfoggio di colori che dipinge il respiro stesso della natura. Lo scoglio, nell’ocra scuro della sua maestosità, si erge come un faro di resistenza e resilienza”. Così si legge nella introduzione che gli organizzatori della collettiva hanno dedicato all’artista e all’opera. Pietro Morfea è un vigile del fuoco in pensione che da alcuni anni si sta dedicando a questa forma di arte riscuotendo successo nell’ambito regionale e con questa mostra a Roma ha portato altresì il nome di Delianuova oltre i confini regionali.