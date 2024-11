Doveva essere una partita difficile, e le difficoltà di certo non sono mancate, contro una squadra costruita per dominare il campionato, che non ha mai nascosto il loro obiettivo di terminare la stagione con il salto di categoria in serie B, la Pallavolo Milani squadra di tutto rispetto allenata da Luigi Aloe, accusa la prima battuta di arresto di questa stagione, i ragazzi taurianovesi guidati da mister Enrico Idone, confermano di essere la “matricola terribile” di questa serie C, e grazie a questa vittoria ottenuta solo al tie break in casa della Pallavolo Milani, la School Volley Taurianova si porta in testa alla classifica, ed a essere l’unica formazione ancora imbattuta in questa stagione.

Al termine della gara mister Enrico Idone:

“sapevamo che venire qui a Rende, non sarebbe stato facile, giocare contro una squadra con atleti di livello, con molti di loro con esperienza in categorie superiori, allenata da Luigi Aloe che conosce bene questo campionato e che negli ultimi anni è sempre uno dei protagonisti. Noi siamo una squadra giovane, “costruita in casa”, con la maggior parte della rosa esordiente in questa categoria, ma nonostante tutto il gruppo, l’unione che regna tra questi ragazzi, riesce come sempre a colmare ogni forma di lacuna tecnica/tattica o di esperienza, potrei fare i complimenti ai vari singoli della squadra che hanno fatto una buona prestazione, ma li voglio estendere a tutti i nostri giocatori, convocati e non, a coloro che vengono a darci una mano in palestra quotidianamente durante gli allenamenti, alle famiglie che con mille difficoltà macinano km ogni settimana per seguirci e sostenerci, ai tantissimi che da casa ci seguono tramite le dirette e i social, in questo momento stiamo incarnando davvero un “miracolo sportivo”, ma non dobbiamo montarci la testa, dobbiamo restare con i piedi per terra, pensare già da domani al prossimo impegno contro la Tonno Callipo, perché come evidenziato dai risultati, non esistono partite semplici. il nostro obiettivo non cambia, ogni giorno andiamo in palestra ad allenarci duramente cercando di migliorare le nostre prestazioni, penseremo di partita in partita, scenderemo in campo sempre cercando di dare il massimo, consapevoli anche dei nostri limiti, poi al termine della stagione vedremo cosa saremo riusciti a raccogliere.”

Prossimo appuntamento sabato 9 novembre SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA vs TONNO CALLIPO.