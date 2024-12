Di Fameli Foti Rosa

Sarà affidata al Maestro Alessandro Tirotta violinista e direttore d’orchestra, la direzione di uno dei più importanti concerti della stagione concertistica sinfonica del 2024 reggino: il Concerto speciale dedicato alle musiche di Eliodoro Sollima, nel giorno dell’Immacolata, domenica 8 dicembre 2024, presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Tirotta torna in Italia, dopo un concerto all’estero organizzato dell’Ambasciata Italiana, in occasione dell’anniversario dei 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile. Programma musicale di pregio quello presentato da Tirotta in Brasile, con musica del territorio ricca di “saudade” e temi italiani. Un viaggio musicale tra icone della musica: Verdi, Rossini, Puccini, Mascagni. Alessandro Tirotta ha diretto “l’Orchestra Sinfonica del Teatro Nazionale Claudio Santoro”, tenutosi il 28 novembre 2024 presso il teatro “Plinio Marcos” di Brasilia. Il direttore Tirotta dichiara su Facebook :《 Molti anni fa, quando ero ragazzo, mio padre, per motivi artistici e di collaborazione, fu ospite nella casa in campagna di un Maestro Compositore siciliano molto rinomato. Dormí nella casa del maestro, tanta era la stima tra questi due Artisti. A distanza di molti anni mi ritrovo con i suoi figli, grandissimi ed indiscussi solisti, a fare un concerto sinfonico con le musiche proprio del papà, il maestro Sollima. Abbiamo tanta voglia di eseguirle bene che ne faremo un disco! Sono molto felice di poter lavorare insieme a Giovanni e Luigi Sollima 》. L’Immacolata Concezione è una festa religiosa che segna anche l’inizio dei preparativi alle feste, addobbi nelle città, luci scintillanti e colori tra le vie cittadine, ma anche grande musica nei teatri italiani. Domenica 8 dicembre 2024, a Reggio Calabria ci sarà grande musica sinfonica, con grandi professionisti internazionali, solisti di rilievo come Giovanni (violoncello) e Luigi Sollima (flauto) figli del compianto maestro Sollima, e il pianista Giuseppe Andaloro. Un programma speciale per l’occasione con musiche di Eliodoro Sollima: pianista e compositore di fama internazionale, a cui è stato intitolato il Teatro Comunale di Marsala in Sicilia, sua città natale, oggi anche un concorso pianistico, Città di Bagheria, il noto premio “Eliodoro Sòllima”. In programma nel concerto di domenica a Reggio due brani per violoncello. Il maestro Tirotta sarà affiancato dal maestro Pasquale Faucitano : Primo violino di Spalla e solista dell’Orchestra del Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, Orchestra della quale è Presidente e fondatore. Nel maggio 2008 è stato insignito del “Premio Mediterraneo” indetto dall’omonima Associazione, che ha premiato alcuni musicisti di talento, presso il Teatro “Carlo Felice” di Genova. Il maestro Alessandro Tirotta, assieme ai maestri internazionali che saranno presenti durante la serata , con l’Orchestra del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, ed il Presidente nonché Primo Violino M° Pasquale Faucitano, vi aspettano numerosi in quel di Reggio Calabria, domenica 8 Dicembre 2024 ore 18.30. Una festa dell’Immacolata arricchita da grande musica Sinfonica. Non che resta che appuntare la data nel calendario e buona musica a tutti!