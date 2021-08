Si sono concluse nei fatti “poco fa” le qualificazioni del tiro con l’arco femminile e le nostre atlete azzurre non hanno deluso. Le due azzurre, tra queste la nostra Enza Petrilli, alle Paralimpiadi di Tokyo hanno raggiunto la seconda posizione per Elisabetta Mijno, mentre la “Nostra” Enza si è piazzata in uno storico 4° posto con 625 punti.

Grazie Enza… ancora Grazie… avanti tutta!

(GiLar)