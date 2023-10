Derby della Piana, che catalizza l’attenzione del quarto turno del campionato di Eccellenza, in programma a Palmi.

I neroverdi palmesi ospiteranno il Cittanova di Mister Nocera in una partita dai forti connotati emotivi e di grande significato sportivo.

La sana e storica rivalità tra le due compagini vivrà un altro momento di confronto tra due squadre che nelle prime partite hanno dimostrato un approccio adeguato alle difficoltà di un campionato che si annuncia oltremodo combattuto.

La società presieduta da Guido Contestabile sta sempre più sistemando i tasselli necessari per completare un team che già ha dimostrato elevato spessore tecnico e indiscusse capacità dal punto di vista agonistico e del temperamento.

Mister Nocera può contare sulla disponibilità dell’intera rosa con qualche eccezione che comunque riduce in qualche modo le possibilità di scelta.

In ogni caso l’intero gruppo ha acquisito le motivazioni necessarie per affrontare un incontro che sarà certamente acceso ed impegnativo.

Anche se, come tutti i derby, la partita sfugge ad ogni pronostico i giallorossi cittanovesi sono determinati a giocare le proprie carte, a viso aperto, nella consapevolezza di avere di fronte un avversario forte ma convinti delle qualità finora espresse.

Come invocato da Mister Nocera e dalla Società non mancherà certamente l’apporto degli impagabili tifosi cittanovesi che riescono sempre a regalare uno spettacolo di sportività e passione per i colori del cuore.