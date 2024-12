Grande affermazione della scuola secondaria di I grado “F. Pentimalli” di Gioia Tauro, alle “Piziadi sport e non solo”, tenutasi a Palmi il 17 c.m. presso il Liceo Nicola Pizi .

La scuola “F. Pentimalli” (unica in Calabria ad indirizzo sportivo), di cui è Dirigente Scolastico il prof. Domenico Pirrotta, ha ottenuto il primo posto nella classifica generale di tutti gli I.C. che hanno presentato centinaia di alunni. In particolare, nelle varie specialità, sotto la guida impeccabile dei professori di Scienze Motorie e Sportive Andrea Sofia e Rossana Rinaldi, e di lingua inglese Barbara Pellegrino, si sono distinti per i risultati ottenuti gli alunni:

• Molè Bernadette 1ª classificata GETTO DEL PESO

• Castagna Emanuele 2° classificato lancio del VORTEX

• Romeo Cristiana 2ª classificata lancio del VORTEX

• Molè Bernadette 3ª classificata lancio del VORTEX

• Ferro Miriam 1ª classificata SALTO IN LUNGO

• Cento Antonella 2ª classificata SALTO IN LUNGO

• Babuscia Denise 3ª classificata SALTO IN LUNGO

• Fondacaro Vincenzo 3° classificato SALTO IN LUNGO

• Germanò Anastasia 3° miglior tempo nei 60 METRI PIANI (F)

• Pulitanò Manuel 1°classificato giochi linguistici in inglese

• Spizzica Giulia 1ª classificata giochi linguistici in inglese

Nota di merito anche per tutti gli antri alunni che hanno realizzato ottimi piazzamenti.

Prezioso il contributo degli insegnanti Santa Barone di Scienze Motorie e Mary Riganati di sostegno, che sono state di supporto durante lo svolgimento della competizione e delle insegnanti di lingua inglese Onidia Frangella, Marilena Meduri e Patrizia Nucifora.