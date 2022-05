In questo ore sta circolando un video su You Tube della partita Vicenza-Cosenza, dal titolo scimmie calabresi, dove un tifoso del Vicenza da identificare incita alla violenza con un video che riporta frasi del tenore “Morite Terroni di merda”, riccaciamoli in Africa, scimmie calabresi, bomba in Calabria, la Calabria è mafia.

Ritengo che la Procura della Repubblica di Vicenza , dopo aver acquisto il video che sta diventando virale e sta suscitando l’indignazione dei cittadini calabresi e cosentini, proceda celermente, per verificare se sussistono fatti previsti dalla legge come reato e nello specifico se sussiste la violazione dell’art. 414 del codice penale, istigazione a delinquere. In difetto valuteremo l’opportunità di presentare un esposto denuncia argomentato da inviare al procuratore della repubblica di Vicenza e per conoscenza al ministero della Giustizia, descrivendo quello che è avvenuto. Questi fatti non possono essere assolutamente tollerati. Lo dichiara il presidente dell’associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.