Governo, vertice tra Salvini e Ministri della Lega “subito al lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “Subito al lavoro con i ministri della Lega. Da domani, in ufficio o sui territori, siamo pronti a incontrare famiglie e imprese da troppo tempo in attesa degli aiuti promessi. Domani Garavaglia non sarà al ministero ma sul territorio per incontrare personalmente operatori dello sci e del turismo invernale. Gli altri impegni urgenti dei ministri della Lega saranno con le associazioni dei disabili e per affrontare i dossier lasciati aperti dal precedente governo: pensiamo a Ilva, Alitalia e al sostegno alle troppe imprese dimenticate”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo aver incontrato i tre ministri del partito: Massimo Garavaglia, Erika Stefani e Giancarlo Giorgetti.

