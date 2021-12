Governo, Renzi “Sostituire Conte con Draghi ha salvato il Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Si chiude il 2021 e noi lo facciamo con il sorriso. Un anno fa l’Italia non aveva futuro. Aver tolto Giuseppe Conte per sostituirlo con Mario Draghi ha decretato la salvezza del Paese. Negarlo è tecnicamente impossibile.

E questa operazione è stata resa possibile dal coraggio delle donne e degli uomini di Italia Viva. Ecco perchè siamo felici di salutare il 2021 come l’anno del cambiamento”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua e-News.

“Ricordate dove eravamo un anno fa? Le discussioni di un anno fa? La crisi economica di un anno fa? E’ cambiato il clima perchè è cambiato il Governo: evviva! E il Governo è cambiato perchè noi abbiamo pensato al Paese non seguendo gli interessi di bottega.

Il 2022, tuttavia, non sarà facile – prosegue -. Temi come l’inflazione, le regole europee, la crisi energetica e la giustizia creeranno tensioni e disagio, insieme naturalmente alla difficile situazione del virus. Sul quale, però, vediamo davvero la luce alla fine de tunnel: i vaccinati che hanno contratto il Covid hanno subito conseguenze infinitamente più leggere dei NoVax. Il vaccino ci ha salvato e continuerà a farlo: bene, dunque, che il Governo abbia finalmente accolto la nostra proposta di accelerare sulle terze dosi e di semplificazione della quarantena”.

