Governo, Conte “Cambiare marcia, non abbiamo giurato fedeltà a Draghi”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna cambiare marcia, bisogna intervenire con una serie di interventi sociali contro i rincari dell’energia, l’inflazione e il lavoro povero. Noi non abbiamo giurato fedeltà a Draghi, abbiamo giurato fedeltà agli italiani e al Paese. Se non riusciamo a perseguire i nostri obiettivi per gli italiani viene meno la ragione di essere qui”. Così il leader del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari dopo l’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi.“Se il governo e il premier Draghi che ha ascoltato con attenzione sceglierà di perseguire gli obiettivi della giustizia sociale, di perseguire la transizione ecologica senza arretramenti – ha aggiunto -, se capirà l’importanza di intervenire adesso per evitare che famiglie e imprese si ritrovino sul lastrico, noi ci saremo, altrimenti faremo le nostre scelte e ce ne assumeremo la responsabilità”.

