“È ora di fare il punto. Sei anni fa lasciavo Siena per dedicare tutta la mia vita umana e professionale a Reggio Calabria. Qui ho fondato la mia nuova famiglia, qui sono nati i miei figli, qui ho pianto e riso, qui ho cercato di costruire un futuro migliore per tutti. Mia moglie Lorena e molti colleghi e amici hanno difeso il mio progetto di vita e mi hanno permesso di arrivare fino a questo punto. Non so cosa accadrà domani ma so di aver dato il massimo. Grazie a tutti”.

Con questo post pubblicato sul profilo FB, il dott. Pierpaolo Correale, primario del reparto di oncologia del GOM di Reggio Calabria, presenta il lungo video postato sul suo profilo rivolto ai pazienti, al suo staff e ai suoi colleghi.

“Da sei anni esatti dirigo il reparto di oncologia – esordisce il dott. Correale – Ho preso servizio il 27 marzo 2017 quando lasciavo il Policlinico di Siena dopo l’esperienza di 5 anni negli Stati Uniti e di 9 anni a Napoli. Nel 2017 risulto vincitore assoluto in un concorso. Mi viene chiesto di prendere servizio immediatamente e non ho avuto il tempo di riflettere. Molti colleghi cercavano di scoraggiarmi ma io sono un napoletano e mi sono innamorato facilmente di questa città. Ho impegnato tutte le mie energie impegnandomi nella ricostruzione di un reparto in seria difficoltà”.