GOEL SOLIDALE CON IL VESCOVO ATTILIO NOSTRO E LA SUA DIOCESI

Come GOEL – Gruppo Cooperativo esprimiamo preoccupazione e condanna per le intimidazioni avvenute nel territorio della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

A monsignor Attilio Nostro, Vescovo della Diocesi (destinatario di un bossolo di proiettile ritrovato nella sua cassetta postale) e a tutta la Chiesa locale diciamo di non arrendersi, perché la Calabria sta trovando già da tempo, al suo interno, gli anticorpi per reagire con fermezza alle condotte criminali della ‘ndrangheta.

Siamo certi che la magistratura e le forze dell’ordine reagiranno con fermezza a queste azioni vigliacche e inutili.

