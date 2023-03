In continuità con l’iniziativa “Il commercialista in classe” realizzata il 24 gennaio scorso nei locali dell’I.I.S. “Einaudi – Alvaro” per gli studenti delle classi terze-quarte e quinte dell’Istituto Tecnico Economico, nella mattinata di martedì 21 marzo gli stessi allievi hanno svolto un mini stage formativo presso lo studio del commercialista dr. Saverio Petitto, stimato professionista palmese con esperienza trentennale nel settore della consulenza fiscale e della revisione dei conti.

L’attività svolta rientra nell’ampio programma di alternanza scuola lavoro dell’Istituto che per l’anno scolastico 2022-2023 ha visto gli studenti impegnati in numerosi incontri con vari partner aziendali e professionisti del territorio. L’obiettivo dello stage è stato quello di inquadrare sia dal punto di vista giuridico che da quello economico-tecnico una professione il cui ruolo è di supporto essenziale alle attività economiche, evidenziando altresì l’importanza della figura del consulente d’azienda che non è più il vecchio fiscalista ma chi affianca l’impresa nella sua crescita.

Nel corso dell’incontro il dr. Petitto ha illustrato l’organizzazione dello studio che, seguendo criteri di efficacia ed efficienza, prevede la specializzazione e la conseguente divisione dei compiti tra gli esperti dei vari settori. Gli studenti hanno incontrato i commercialisti che collaborano con Petitto – dr. Giuseppe Brando, dr. Attilio De Francia, dr. Marco Pucci, rag. Pino Febbo, rag. Graziella Fiorino, dr. Antonio Petitto, dott.ssa Chiara De Francia – i quali, ciascuno nel proprio ufficio, hanno illustrato diversi temi: la registrazione contabile e il bilancio di esercizio, la consulenza su come iniziare una nuova attività o gestire un’idea imprenditoriale, il calcolo e il pagamento delle imposte, la consulenza del lavoro e le buste paga.

Per i ragazzi dell’ITE è stata un’esperienza importante che ricopre un ruolo formativo oltre che orientativo ai fini delle scelte degli studi post-diploma e/o nella successiva ricerca del lavoro.

L’iniziativa, organizzata dalla prof.ssa Anna Maria Deodato, ha visto la partecipazione dei docenti prof.ssa Vilma Condina, prof. Domenico Barresi, prof.ssa Rosarita Vincenti.

“Il nostro Istituto è molto attento alla realizzazione di percorsi flessibili e personalizzati di integrazione tra formazione e mondo del lavoro per garantire agli studenti una preparazione professionale aggiornata e rapportata alle esigenze del territorio”, ha commentato il dirigente scolastico dr. Domenico Pirrotta che ha ringraziato il dr. Petitto per la disponibilità dimostrata.