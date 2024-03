Il 22 marzo, presso il Liceo Alvaro di Palmi, nell’ambito dei percorsi PCTO promossi dall’Istituto, si è tenuto un seminario intorno al rapporto tra scuola, tempo e vita, a cura del prof. Gianluca Solla, docente di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Verona, con introduzione del prof. Fabio Domenico Palumbo, docente di Scienze Umane presso l’Alvaro, a partire dai temi del volume Scuola. Filosofia di un mondo, a cura di Alessandro Pantano e Gianluca Solla, edito da Cronopio nel 2023.

Il seminario si è rivolto agli studenti delle classi quarte del Liceo pianigiano. La mattinata ha visto svilupparsi una discussione aperta sul senso del processo formativo all’interno della scuola, con le sue mancanze, i suoi fallimenti, i suoi inciampi, le sue malinconie, accanto alle sue pienezze, le sue speranze, i suoi incontri, le sue scintille di entusiasmo. Il prof. Solla ha dialogato con gli studenti dell’istituto e col prof. Palumbo intorno a un’idea di scuola come luogo di attesa di un infinito, di preparazione all’infinito, e ai concetti di desiderio, curiosità, attenzione, responsabilità, diritti e regole nel contesto educativo. Stimolati da un dialogo a più voci serrato e coinvolgente, le studentesse e gli studenti, insieme ai docenti del Liceo presenti in Aula Magna, hanno avuto modo di riflettere ad alta voce sul proprio vissuto scolastico in termini di noia e curiosità, di attenzione e di stanchezza, di incertezza e di speranza. Cosa significa dar voce al desiderio all’interno della scuola? La filosofia, così come la psicoanalisi, non può dare risposte definitive. Si tratta di prestare profonda attenzione a una domanda d’ascolto, a un desiderio, che non si indirizza necessariamente a qualcosa di specifico, ma chiede piuttosto un profondo ripensamento del nostro vivere la scuola, fuori dalle logiche della performance e della competizione, per restituire al tempo scolastico quel suo carattere di attesa intorno a una domanda infinita da parte degli studenti di un sapere vivo, di un sapere che è vita.