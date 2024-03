Nelle scorse settimane, gli studenti dell’indirizzo del linguistico del Liceo “Alvaro” di Palmi hanno avuto modo di assistere agli spettacoli in lingua francese “Les trois Mousquetaires”, a cura ERASMUS Theatre, presso il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria (allievi del biennio), e “Misérables 93”, a cura di Mater Lingua, presso il Cinema La nuova Pergola di Reggio Calabria (allievi del triennnio).

Le attività si proponongono di potenziare lo studio delle lingue e della culture straniere nelle scuole utilizzando il linguaggio teatrale per supportare e integrare il lavoro dei docenti e promuovere la consapevolezza e l’espressione culturali attraverso i grandi classici della letteratura.

L’alta valenza formativa delle attività cui hanno preso parte gli studenti dell’Alvaro è testimoniata dalla messa in scena di piéces ispirate ai grandi classici della letteratura francese, da Alexandre Dumas a Victor Hugo. Questo tipo di proposta culturale, convintamente voluta dalla DS Eva Raffaella Nicolò, è un aspetto imprescindibile del piano curricolare del Liceo linguistico “Alvaro”. È merito delle prof.sse Maria Rosaria Gioffrè, Aurelia Priolo, Antonella Catanzaro e Marie Antoinette Auddino aver coordinato l’iniziativa, accolta con entusiasmo degli studenti dell’istituto.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!