La splendida riuscita della trasferta a Barcellona della Pro Loco di Taurianova, per partecipare al Congresso internazionale di Arte Effimera, è per la nostra amministrazione comunale motivo di un grande orgoglio che sentiamo di dover rappresentare a nome di tutta la città.

Così il sindaco Roy Biasi commenta, al rientro dei soci dalla Spagna, l’inserimento ufficiale degli infioratori taurianovesi nel prestigioso novero di quelle associazioni che in tutto il mondo, attraverso l’arte floreale, producono bellezza e ricchezza culturale nei territori in cui operano.

«Mi sono già complimentato con il presidente Nello Stranges – dichiara il sindaco – dicendogli di farsi tramite per un ringraziamento da estendere a tutta la delegazione taurianovese che nei 5 giorni della manifestazione non solo ha stabilito delle relazioni che torneranno utili per migliorare l’Infiorata di Taurianova, ma ha potuto anche realizzare un’opera che apprezziamo anche per la bravura maturata in pochi anni dai nostri concittadini».

Alla partenza della delegazione il Comune, significando la continuità di un sostegno che da 7 anni anni attribuisce agli appassionati dell’Arte Effimera – che quest’estate hanno organizzato una 5° edizione che ha proiettato definitivamente la città in una dimensione regionale di primo piano – aveva consegnato lo Stemma storico del Municipio che la Pro Loco ha portato in Spagna con il comune obiettivo di amplificare, in un contesto internazionale animato da gruppi provenienti da tutto il mondo, il messaggio di una Calabria positiva che si fa ambasciatrice nel mondo della Taurianova Nuova di questi nostri tempi.

«Il prestigio e il lustro che la Pro Loco sta dando a Taurianova con il suo ruolo all’interno della Coordinadora Internacional che ha sede in Spagna – conclude il sindaco – consolida un protagonismo sociale all’insegna del volontariato che la mia Giunta sta favorendo, nell’ambito di un disegno amministrativo che valorizza la partecipazione e le buone idee che dalla cittadinanza attiva arrivano. Grazie, dunque, alla Pro Loco per il lavoro di crescita fatto in questi anni, grazie ad una guida sapiente e lungimirante, che piano piano, a piccoli passi, ha saputo imporre uno sguardo diverso su Taurianova e, grazie all’arte, non ho dubbi che saprà irrobustire anche quel volano di attrattiva turistica che tanti benefici anche economici sta portando alla nostra città».