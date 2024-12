La Sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha incontrato questa mattina i dipendenti comunali, presso la sede dell’Ente, per rivolgere un caloroso messaggio di auguri in occasione delle festività natalizie.

Questo periodo dell’anno rappresenta un momento di riflessione, di condivisione e di gratitudine e la Sindaca ha voluto esprimere il suo sincero apprezzamento per l’impegno e la dedizione mostrati da ciascun lavoratore nel corso dell’anno, accompagnato da un brindisi augurale affinché ogni giorno sia un nuovo inizio ricco di opportunità e sorrisi. Un brindisi alla salute, all’amicizia e ai legami che inevitabilmente uniscono un ambiente lavorativo.

«Le festività natalizie sono un’opportunità per fermarci e riconoscere il valore del lavoro di squadra che, giorno dopo giorno, contribuisce a migliorare la nostra comunità», ha dichiarato Rosaria Succurro, aggiungendo che «voglio ringraziare ogni dipendente per la professionalità e la passione con cui affronta le sfide quotidiane. Siete il cuore pulsante della nostra amministrazione e il vostro impegno è fondamentale per il benessere dei cittadini».

Inoltre, la Sindaca ha rivolto un pensiero speciale ai neopensionati, che hanno recentemente concluso il loro percorso lavorativo presso l’ente: «un sentito ringraziamento va a coloro che hanno dedicato anni di servizio al nostro Comune. Il vostro lavoro e il vostro impegno hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Siamo grati per il contributo che avete dato e vi auguriamo una nuova fase della vita ricca di soddisfazioni e serenità», il commento.

Dopo il brindisi e gli auguri, la Sindaca ha invitato tutti a trascorrere delle festività serene, circondati dai propri cari, e a ricaricare le energie per un nuovo anno che si prospetta ricco di sfide e opportunità.

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti!