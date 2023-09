Si terrà giovedì 28 e venerdì 29 settembre la XIX edizione del LuBeC, l’annuale incontro organizzato a Lucca da Promo PA Fondazione, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura. Quest’anno LuBeC sarà EFFETTO CULTURA e punterà un faro sulle ricadute che la cultura può generare in ogni ambito della crescita socio-economica. La struttura dell’evento è stata, inoltre, rinnovata con la creazione di cantieri tematici, dove, integrando interventi di visione a presentazione di ricerche, seminari di approfondimento o laboratori, si darà visibilità e forza al processo di accrescimento di competenze strategiche e tecniche necessarie al sistema pubblico e privato della cultura per muoversi con efficacia nell’ambito dello sviluppo sostenibile.

Gli archeologi della nostra Soprintendenza saranno impegnati proprio in uno dei cantieri del Ministero della Cultura dedicato alla “Sostenibilità ambientale, economica, sociale e Patrimonio culturale” . Nel pomeriggio del venerdì si terrà, infatti, la sessione dal titolo “Patrimonio culturale e sostenibilità. Esempi di tutela, gestione e valorizzazione nella Calabria meridionale”, dove saranno illustrate le strade intraprese e gli obiettivi raggiunti nella gestione sostenibile del patrimonio delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia con l’affidamento ad associazioni dei diversi parchi archeologici presenti sul territorio (Vibo Valentia, Mileto, Rosarno, Palmi, Reggio Calabria).

L’incontro sarà l’occasione per riflettere sulle ricadute positive della cultura sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini, partendo dalla rigenerazione delle città e regioni attraverso il patrimonio culturale.

Sarà possibile seguire gli eventi sull’apposito canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC6BWHVzsKbvFewnXe3FXRyA), dove sono già caricati i video integrali delle precedenti edizioni, mentre il programma della due giorni è consultabile all’indirizzo https://www.lubec.it/lubec-2023-effetto-cultura.html.