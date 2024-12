Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questo pomeriggio nel comune di Gizzeria per incidente stradale. Una la vettura coinvolta che, percorrendo la strada in da Gizzeria superiore verso la zona marina, veniva travolta dalla caduta di un albero.



A bordo della vettura due persone che fortunatamente riportavano lievi ferite.

Le stesse venivano affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura ed alla rimozione dell’albero.