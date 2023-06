Giustizia, Nordio incontra la giunta dell’Anm

ROMA (ITALPRESS) – Presso la sede del ministero della Giustizia, si è tenuto un tavolo istituzionale fra il ministro, Carlo Nordio, e una delegazione della Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, presieduta da Giuseppe Santalucia.Hanno partecipato all’incontro per il ministero, il capo di Gabinetto, Alberto Rizzo, e la Vicecapo di Gabinetto vicaria, Giusy Bartolozzi, mentre per l’Anm erano presenti la Vicepresidente, Alessandra Maddalena, il Segretario generale, Salvatore Casciaro, e i componenti Cecilia Bernardo, Aldo Morgigni ed Emilia Di Palma.“Si è trattato di un incontro franco e cordiale – affermano in una nota congiunta – che ha toccato i temi dell’efficienza del sistema giudiziario. Il Ministro ha assicurato che ogni intervento futuro si muoverà nel pieno rispetto dei principi dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura e nel quadro delle garanzie costituzionali”.

(ITALPRESS).