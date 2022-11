Salve mi chiamo madafferi Giuseppe sono il proprietario di un salone (Barberia Madafferi),

Ho il piacere di parlare un po’ della mia carriera,

Ho iniziato la mia carriera di parrucchiere a soli 16 anni e fin da subito mi sono ritrovato nel mondo dell’alta moda.

Nel 2016 la famosissima azienda “H-zone” dopo aver visto i miei lavori, mi ha contattato dandomi l’opportunità di esibirmi in pedana durante il Cosmoprof. Dopo questa esperienza mi è stato proposto di gestire un grande salone a Milano ma il desiderio di avere un salone tutto mio è stato molto più forte. Fortunatamente sono riuscito a coronare questo mio sogno nel 2021, dopo anni di sacrificio e dedizione. Ma l’anno di svolta è stato il 2022, un anno ricco di emozioni perché ho deciso di migliorarmi sempre di più sotto ogni aspettativa. Grazie alla mia tenacia e alla mia grande volontà di crescita, mi sono messo in gioco e la forte passione che ho per il mio lavoro mi ha portato ad essere Campione Provinciale 2022, Campione Regionale 2022 per poi essere tra i Top 50 in Italia.

Questi traguardi non mi hanno fatto mollare la presa e così mi sono avventurato nel contattare persone di una certa notorietà, sono entrato nel loro mondo e ho avuto la grande possibilità di effettuare uno dei miei tagli su di loro. Essere stato in contatto con uno dei migliori Tattoo Artist di Milano, Gabriele Pellerone, e con il famosissimo cantante Paky, non può che rendermi fiero e orgoglioso di me stesso.

Il 14 Novembre è stata la mia prima volta su un palcoscenico come quello di Aestetica Napoli. Per la prima volta mi sono ritrovato davanti a un grande pubblicato che osserva il mio modo di lavorare. Non potrò mai spiegare l’emozione unica che ho provato e in quel momento ho capito veramente che non bisogna mollare mai. La vita presenta sempre delle sfide e per superarle bisogna credere in se stessi. Io l’ho fatto e continuerò a farlo perché è solo grazie a me stesso se oggi faccio quello che ho sempre sognato.

Non c’entra quello che fai ma come lo fai e voglio avere la capacità di parlare attraverso le mie mani, voglio essere d’esempio per qualcun’altro.