Di seguito la nota del consigliere regionale Giuseppe Gelardi a seguito del ricorso avviato da Stefano Princi, candidato anch’esso della Lega alle ultime regionali e primo dei non eletti.

“Carissimi amici che con affetto, passione e fiducia mi state seguendo in questa avventura politico-istituzionale iniziata con la mia elezione in seno al Consiglio Regionale della Calabria, ho da pochissimo appreso che: il ricorso avverso alla mia elezione è stato rigettato. Sono diverse le emozioni che provo in questo momento ma la principale è l’orgoglio di veder certificato da terzi imparziali la correttezza e trasparenza della mia posizione. Pur certo della limpidezza del mio operato era giusto che anche io, come ogni cittadino che rispetta la Società in cui è inserito, mi rimettessi al giudizio degli organi competenti. Oggi quel giudizio è arrivato, ed ha confermato la correttezza delle mie scelte. Continuerò con ancor maggiore slancio nella realizzazione di questi alti obiettivi, perché ho sempre pensato che la realizzazione del singolo possa materializzarsi a pieno solo all’interno di un progetto di progresso comune. Questo ho sempre ricercato nei miei oltre 40 anni di impegno professionale nella Scuola e questo continuerò a ricercare con l’impegno politico. A voi cari amici dico grazie per quanto fatto fino ad oggi e vi invito a continuare a farmi sentire il vostro affetto e i vostri preziosi consigli.”