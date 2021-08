DI ROBIN HOOD

Mario Oliverio lavora senza sosta per comporre le liste elettorali per la tornata elettorale del 3/4 ottobre. In campo ci sono sindaci, imprenditori e gente comune pronti a sostenere l’ex presidente della giunta calabrese. Ci sono anche 2 consiglieri regionali uscenti Billari ed Aieta. Quest’ultimo, pur legato ai voti di Oliverio, cerca in tutti i modi di trovare un approdo sicuro per potersi garantire il posto di consigliere regionale della Calabria. Le voci insistenti lo danno in procinto di passare armi e bagagli con il Pd di Stefano Graziano. A Cosenza, si gioca una partita delicatissima, per una serie di ragioni. Cerchiamo di capire gli scenari possibili;

* A)Carlo Tansi sta sostenendo una linea di rinnovamento del Pd locale. Lo stesso codice etico va nella direzione di escludere Guccione e Enza Bruno Bossio. Dunque, strada spianata per il primo posto a Bevacqua leader della corrente Franceschini in Calabria. Aieta, spera…nel secondo posto nella circoscrizione di Cosenza? Forse significa essere rieletto alle spalle di Bevacqua? Aieta alle ultime elezioni regionali è stato sostenuto da Mario Oliverio votandolo in lungo e largo nella provincia cosentina. Un voltafaccia ad Oliverio significa perdere i voti dell’ex presidente della Calabria. Ma poi siamo sicuri che Jacucci rimane con le mani nelle mani ?Oppure cerca di prendere i voti degli esclusi? Di una cosa siamo certi, se La Bossio, è candidata sicuramente andrà in abbinata con il presidente della provincia…dunque …le correnti politiche del Pd sono dei veri e propri partitini organizzati. Giochi tutti aperti nel cantiere del centrosinistra per giocarsi la partita del secondo posto alle spalle del presunto vincitore Roberto Occhiuto.

