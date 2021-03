Giubilei nuovo presidente del triathlon “Ripartiamo dal merito”

ROMA (ITALPRESS) – Riccardo Giubilei è il nuovo presidente della Federazione Italiana Triathlon, grazie al 72,29% dei voti dell’Assemblea riunita a Fiumicino. Vicepresidente nell’ultimo quadriennio, Giubilei ha battuto il numero uno uscente Luigi Bianchi che si è fermato al 27,51% delle preferenze. “Abbiamo mostrato ancora una volta, partecipando a questa assemblea, che i triatleti sono più forti delle difficoltà”, ha dichiarato all’ITALPRESS il nuovo presidente, che ha idee chiare sul programma da portare avanti. “Serve una nuova visione che sappia mettere al centro i quattro pilastri su cui poggia l’architrave del movimento: atleti, tecnici, società e territori – ha spiegato Giubilei – Dobbiamo ripartire dalle nostre eccellenze e dal lavoro di squadra”. L’obiettivo è “puntare sul merito” distribuendo risorse ai territori “con progetti strutturati e mirati”. Già dirigente del Terni Triathlon e poi delegato Fitri in Umbria, organizzatore di gare e consigliere federale fino alla vicepresidenza della Federazione, Giubilei è pronto a ripartire da un movimento “giovane ma molto solido”, come evidenziato dal presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto all’assemblea. Anche Valentina Vezzali, appena nominata sottosegretario allo sport, ha inviato il suo saluto: “Vi chiedo di collaborare e fare squadra per affrontare le sfide difficili che ha davanti lo sport italiano e vi garantisco la massima collaborazione”, ha assicurato l’ex fiorettista. Nel nuovo Consiglio Federale della Fitri ci saranno Caterina Vacchi, Filippo Caporali, Maurizio Zurma, Antonella Salemi, Gianluca Tasin, Andrea Mario Giovanni Libanore e Francesco Uberto in quota società, Giulio Molinari ed Elisabetta Villa per gli atleti, Fabio Pruiti Ciarello per i tecnici, mentre Stefano Diana sarà il presidente del Collegio dei revisori dei conti.

