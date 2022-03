“Mancano ormai due mesi alla partenza della tappa del Giro d’Italia a Diamante, continuiamo a prepararci a questo grande evento con una serie di iniziative collaterali. Mercoledì 16 marzo, alle ore 10:00, presso la Sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica, si terrà la conferenza stampa di presentazione del libro “Caro Michele Una vita alla Scarponi”. Sarà un momento in cui renderemo omaggio a uno straordinario campione che con le sue gesta ha fatto emozionare milioni di appassionati di tutto il mondo. Michele Scarponi non è stato solo un professionista, ma con il suo esempio ha incarnato i valori che sono essenza del ciclismo e, più in generale, dello sport. La conferenza organizzata per mercoledì sarà anche il momento per rinnovare il forte legame tra il comune di Diamante e la Fondazione Michele Scarponi che svolge un prezioso lavoro sul tema fondamentale dell’educazione stradale. Un importante appuntamento, dunque, che vedrà gli interventi della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, della Direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, del Presidente della Fondazione Michele Scarponi, Marco Scarponi e del Coordinatore del Comitato Tappa, Francesco Bartalotta”.